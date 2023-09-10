Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak milli takımların kadroları açıklandı

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takımlarının kadroları açıklandı. Şampiyonada milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek.

Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na katılacak erkek ve kadın milli takımının kadroları açıklandı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada milliler tüm sıkletlerde mücadele edecek. Grekoromen stil, kadınlar ve erkekler serbest stilde toplam 30 milli güreşçi şampiyonaya katılacak. Ay-yıldızlılarda şampiyonada mücadele edecek kadro Türkiye Güreş Federasyonu tarafından açıklandı.

Şampiyonada mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Grekoromen Erkekler

55 kg Adem Burak Uzun

60 kg Kerem Kamal

63 kg Enes Başar

67 kg Murat Fırat

72 kg Selçuk Can

77 kg Yunus Emre Başar

82 kg Burhan Akbudak

87 kg Ali Cengiz

97 kg Metehan Başar

130 kg Rıza Kayaalp

Grekoromen Kadınlar

50 kg Evin Demirhan Yavuz

53 kg Tuba Demir

55 kg Melda Dernekçi

57 kg Elvira Kamaloğlu

59 kg Mehlika Öztürk

62 kg Selvi İlyasoğlu

65 kg Kadriye Aksoy

68 kg Buse Çavuşoğlu Tosun

72 kg Nesrin Baş

76 kg Mehtap Gültekin

Serbest stil

57 kg Süleyman Atlı

61 kg Emrah Ormanoğlu

65 kg Cavit Acar

70 kg Servet Coşkun

74 kg Soner Demirtaş

79 kg Ramazan İshak Sarı

86 kg Osman Göçen

92 kg Feyzullah Aktürk

97 kg İbrahim Çiftçi

125 kg Taha Akgül - İSTANBUL