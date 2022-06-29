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Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları Hatay'da oynanacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları Hatay'da oynanacak

Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılacak.

Dünya Footvolley Şampiyonası eleme maçları Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılacak. 1-2-3 Temmuz'da Arsuz'da yapılacak olan eleme maçları öncesi düzenlenen toplantıda Hatay'da ilk kez gerçekleşecek olan Footvolley Şampiyonası ile ilgili bilgiler verildi.

Gürcistan'ın Batum şehrinde turnuvanın 4. adımında üçüncü olmayı başararak Azerbaycan'daki 'Dünya Footvolley Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Arsuz Belediyesi Footvolley takımı, Hatay'da yapılacak eleme maçlarına ev sahipliği yapacak. Dünya Footvolley Federasyonu Genel Sekreteri Afgan Hamzayev, 1-2-3 Temmuzda Arsuz gözcüler plajında yapılacak turnuvaya 12 ülkeden sporcuların katılacağını belirterek finale kalacak takımların ağustos ayında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Dünya Footvolley Şampiyonası final karşılaşmalarına katılacaklarını söyledi.

Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Arjantin, ispanya, Romanya, Moldova, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 49 sporcunun katılacağı karşılaşmalar erkekler ve mix olmak üzere iki kategoride yapılacak.

Dünya Kupası için 5 eleme turu koyduklarını belirten Dünya Footvolley Federasyonu Genel Sekreteri Afgan Hamzayev eleme maçlarının Birincisi İsrail'de, ikincisi Brezilya Rio de Janeiro'da, üçüncü eleme Birleşik Arap Emirlikleri'nde dördüncü eleme Gürcistan'ın Batum şehrinde ve son eleme de Hatay'ın Arsuz'da olacağını ve bu müsabakaların Arsuz'un tanıtımı açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Gürcistan'ın Batum şehrinde turnuvanın 4. adımında üçüncü olmayı başararak Azerbaycan'daki 'Dünya Footvolley Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan Arsuz Belediyesi Footvolley takımı yöneticisi Ayhan Dik ise Bakü'de, Dünya Footvolley Şampiyonasında birinci olmak için çalışacaklarını söyledi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Spor

Azerbaycan Gürcistan Arsuz Hatay Spor Haberler

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