Dünya, Fatih Terim'i konuşacak! Efsanelerin yanına Golden Foot'a gidiyor

Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim, dünyanın en prestijli spor ödüllerinden olan Golden Foot'ta efsanelerin arasına ismini yazdıracak. Monaco'da düzenlenecek ödül töreninde killi bir zemine ayak izini bırakacak Terim, ardından bir konuşma da yapacak.

Galatasaray ve A Milli Takım ile birçok başarıya imza atan Fatih Terim, dünyanın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü. Deneyimli hoca, dünya futboluna damga vurmuş efsane isimlerin iz bıraktı Golden Foot'ta boy gösterecek.

FATİH TERİM'E BÜYÜK ÖDÜL

Fanatik'in haberine göre, her yıl Monaco'da düzenlenen ödül töreninde efsanelerin gala gecesine katılarak ayak izlerini killi bir zemine basarak, futbola kattıkları değeri somutlaştırdıkları organizasyonda bu sezon Terim de boy gösterecek. Terim'e resmi davetin birkaç gün önce gönderildiği öğrenildi. 2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu sezon 20. kez düzenlenecek gala gecesi 21 Aralık'ta Monaco'da tertiplenecek.

EFSANELERİN ARASINA GİRECEK

Fatih Terim, daha önceki efsaneler gibi ayak izini bıraktıktan sonra kısa bir de konuşma yapacak. Aralarında futbol dünyasının tanıdığı çok önemli isimlerin olduğu jüri tarafından belirlenen isimler, ödül töreninden bir yıl sonra yine Monaco'ya giderek, ayak izlerinin konumlandırıldığı bulvarı geziyor. Bugüne dek bu prestijli ödülü alanlar arasında Franz Beckenbauer, Di Stefano, George Best, Eric Cantona, Dassaev Puskas, Marcelo Lippi, Pele, Zidane ve Maradona gibi dünya futbolunun marka isimleri yer alıyor. Golden Foot ödülleri futbolun efsanelerini yanı sıra halen aktif futbol yaşamını sürdüren ve en az 28 yaşındaki oyunculara da veriliyor.