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Barcelona mı Real Madrid mi? Dünya devlerini birbirine düşüren Arda Güler, yeni takımını seçti

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerini peşine taktı. Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği futbolcu için Real Madrid'de girdi. İspanyol basınında Arda'nın en büyük hayalinin eflatun-beyazlılarda forma giymek olduğu ve olası bir tercih durumunda Real Madrid'i seçeceği belirtildi.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yıldız Arda Güler, yeteneğiyle dünya devlerinin takibinden çıkmıyor. Milli futbolcu için son olarak İspanyol basınından çarpıcı bir iddia geldi.

DÜNYA DEVLERİNİ PEŞİNE TAKTI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından Real Madrid de Arda Güler için devreye girdi. Eflatun-beyazlıların genç yıldızın maç videolarını izlediği belirtilirken, başkan Florentino Perez'in de 18 yaşındaki futbolcuya özel bir ilgisi bulunuyor.

Dünya devlerini birbirine düşüren Arda Güler, yeni takımını seçti

REAL MADRID'İ SEÇECEK

Haberde "Türk Messi" lakabıyla anılan Arda Güler'in en büyük hayalinin ise Real Madrid'de forma giymek olduğu ifade edildi. Milli futbolcunun tercih yapmak durumunda kalırsa, eflatun-beyazlıları seçeceği konuşuluyor.

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Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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