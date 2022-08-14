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Dünya devleri tüm kapıları kapattı! Ronaldo'nun düştüğü hale futbolseverler inanmak istemiyor

Manchester United'dan ayrılmak isteyen Cristiano Ronaldo'yu menajeri Jorge Mendes, Milan ve Inter'e önerdi. İtalyan devleri de tıpkı Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi bu teklifi reddetti. Bazı otoriteler tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun çaldığı her kapının yüzüne kapanması futbolseverleri de hayrete düşürdü.

Yıllar sonra döndüğü Manchester United'da beklediğini bulamayan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı bir kulübe transfer olmak isteyen Cristiano Ronaldo, bir kez daha reddedildi.

EN BÜYÜK PROBLEM YÜKSEK MAAŞI

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in, birkaç hafta önce oyuncusunu iki İtalyan ekibine önerdiği belirtildi. Ancak iki kulübün, hem farklı projeleri, hem de 37 yaşındaki yıldızın 24 milyon euroluk yıllık ücreti nedeniyle bu transferi kibarca geri çevirdiği aktarıldı.

DÜNYA DEVLERİ, RONALDO'YU İSTEMİYOR

Ronaldo'nun, daha önce de; Barcelona, Bayern Münih ve Chelsea gibi ekipler tarafından reddedildiği öne sürülmüştü.

Haberler.com - Spor

Manchester United Cristiano Ronaldo Spor Haberler

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Yorumlar (19)

SAMET TEMAS:

coca kolayı protesto ettiği için adamı bitirmeye çalışıyorlar. fener'e gs'ye gelsin oynasın. ileride müslüman da olur bu çocuk

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Brütüs:

Bence bırakmalı artık. Ya da daha alt takımlar ve çok daha düşük maaş. Oyuncu antrenör de bir alternatif olabilir.

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Sadık:

Maaşının yüksek olmasının haricinde Yahudi lobisinin baskısı var.Ronaldo Israili yaptıgı zulmden dolayı sevmez.

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