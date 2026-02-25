Haberler

İşte futbol bu! Dünya devini eleyip çılgınlar gibi eğlendiler

Güncelleme:
Inter'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başaran Bodo/Glimt oyuncuları, tarihi başarılarını çılgınlar gibi kutladı.

  • Bodo/Glimt, Inter'i eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
  • Bodo/Glimt, 40 bin nüfuslu bir Norveç şehrinin takımıdır.

Inter'i eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran Bodo/Glimt, elde ettiği tarihi başarıyı büyük bir coşkuyla kutladı.

NORVEÇ EKİBİNDEN UNUTULMAZ GECE

İtalyan devini saf dışı bırakarak Avrupa'da adını bir üst tura yazdıran Norveç temsilcisinin futbolcuları, maçın ardından sahada ve soyunma odasında sevinç gösterilerinde bulundu.

Oyuncuların birbirlerine sarıldığı anlar dikkat çekti. 40 bin nüfuslu bir şehrin takımı olan Bodo/Glimt'in başarısı Avrupa futbolunda "peri masalı" olarak yorumlandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
