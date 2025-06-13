Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Transfer döneminde yine hız kesmeyen Manchester City, son 10 transfere toplamda 386 milyon euro harcadı. Premier Lig'de son dönemlerde yaşadığı düşüşün ardından transferlere ağırlık veren kulüp, astronomik bonservis bedelleri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 6 transfer için 243 milyon euro harcamış olan Manchester City, yeni sezonda da bonkör davranarak şimdiden 143 milyon euro harcadı.
İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz yıl hayal kırıklığı yaşayan ve müthiş düşüşün ardından transfere yüklenen Manchester City aynı stratejiden vazgeçmedi. Kulüpler Dünya Kupası öncesi Pep Guardiola'nın istediği isimleri bir bir kadrosuna katmaya başlayan City transfere yine çuvalla para dökmeye başladı.
4 TRANSFER YAPTILAR
Yaz transfer dönemi başlayalı sadece bir kaç gün olmasına rağmen Manchester City şimdiden 4 transferi bitirdi. 2024-2025 sezonunda 6 transfer için bonservis ödeyen Manchester City tam 243 milyon euro harcadı. Yeni sezona da bonkör giren City daha şimdiden kasasından 143 milyon euro çıkarttı.
Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri ve Rayan Cherki için müthiş rakamlar ödeyen Manchester son olarak 18 yaşındaki genç yetenek Sverre Nypan için kulübü Rosenborg'a bonservis ödedi.
Yepyeni kadro ve geleceğe yatırım amaçlayan Manchester City böylece son 10 transferine toplamda 386 milyon euro bonservis ödemiş oldu.
İşte Manchester City'nin son 10 transferi için yaptığı bonservis ödemeleri;
24-25 SEZONU BONSERVİS ÖDEMELERİ
- Juma Bah 6 milyon Euro
- Savinho 25 milyon Euro
- Vitor Reis 37 milyon Euro
- Abdukodir Khusanov 40 milyon Euro
- Nico Gonzalez 60 milyon Euro
- Omar Marmoush 75 milyon Euro
25-26 SEZONU BONSERVİS ÖDEMELERİ
- Tijjani Reijnders 55 milyon Euro
- Rayan Aït-Nouri 36.8 milyon Euro
- Rayan Cherki 36.5 milyon Euro
- Sverre Nypan 15 milyon Euro