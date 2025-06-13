Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz yıl hayal kırıklığı yaşayan ve müthiş düşüşün ardından transfere yüklenen Manchester City aynı stratejiden vazgeçmedi. Kulüpler Dünya Kupası öncesi Pep Guardiola'nın istediği isimleri bir bir kadrosuna katmaya başlayan City transfere yine çuvalla para dökmeye başladı.

4 TRANSFER YAPTILAR

Yaz transfer dönemi başlayalı sadece bir kaç gün olmasına rağmen Manchester City şimdiden 4 transferi bitirdi. 2024-2025 sezonunda 6 transfer için bonservis ödeyen Manchester City tam 243 milyon euro harcadı. Yeni sezona da bonkör giren City daha şimdiden kasasından 143 milyon euro çıkarttı.

Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri ve Rayan Cherki için müthiş rakamlar ödeyen Manchester son olarak 18 yaşındaki genç yetenek Sverre Nypan için kulübü Rosenborg'a bonservis ödedi.

Yepyeni kadro ve geleceğe yatırım amaçlayan Manchester City böylece son 10 transferine toplamda 386 milyon euro bonservis ödemiş oldu.

İşte Manchester City'nin son 10 transferi için yaptığı bonservis ödemeleri;

24-25 SEZONU BONSERVİS ÖDEMELERİ

Juma Bah 6 milyon Euro

Savinho 25 milyon Euro

Vitor Reis 37 milyon Euro

Abdukodir Khusanov 40 milyon Euro

Nico Gonzalez 60 milyon Euro

Omar Marmoush 75 milyon Euro

25-26 SEZONU BONSERVİS ÖDEMELERİ