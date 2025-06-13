Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar

Transferde şov yapıyorlar! 10 futbolcuya 386 milyon euro harcadılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Transfer döneminde yine hız kesmeyen Manchester City, son 10 transfere toplamda 386 milyon euro harcadı. Premier Lig'de son dönemlerde yaşadığı düşüşün ardından transferlere ağırlık veren kulüp, astronomik bonservis bedelleri ile dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon 6 transfer için 243 milyon euro harcamış olan Manchester City, yeni sezonda da bonkör davranarak şimdiden 143 milyon euro harcadı.

İngiltere Premier Lig'de geçtiğimiz yıl hayal kırıklığı yaşayan ve müthiş düşüşün ardından transfere yüklenen Manchester City aynı stratejiden vazgeçmedi. Kulüpler Dünya Kupası öncesi Pep Guardiola'nın istediği isimleri bir bir kadrosuna katmaya başlayan City transfere yine çuvalla para dökmeye başladı.

4 TRANSFER YAPTILAR

Yaz transfer dönemi başlayalı sadece bir kaç gün olmasına rağmen Manchester City şimdiden 4 transferi bitirdi. 2024-2025 sezonunda 6 transfer için bonservis ödeyen Manchester City tam 243 milyon euro harcadı. Yeni sezona da bonkör giren City daha şimdiden kasasından 143 milyon euro çıkarttı.

Tijjani Reijnders, Rayan Aït-Nouri ve Rayan Cherki için müthiş rakamlar ödeyen Manchester son olarak 18 yaşındaki genç yetenek Sverre Nypan için kulübü Rosenborg'a bonservis ödedi.

Yepyeni kadro ve geleceğe yatırım amaçlayan Manchester City böylece son 10 transferine toplamda 386 milyon euro bonservis ödemiş oldu.

İşte Manchester City'nin son 10 transferi için yaptığı bonservis ödemeleri;

24-25 SEZONU BONSERVİS ÖDEMELERİ

  • Juma Bah 6 milyon Euro
  • Savinho 25 milyon Euro
  • Vitor Reis 37 milyon Euro
  • Abdukodir Khusanov 40 milyon Euro
  • Nico Gonzalez 60 milyon Euro
  • Omar Marmoush 75 milyon Euro

25-26 SEZONU BONSERVİS ÖDEMELERİ

  • Tijjani Reijnders 55 milyon Euro
  • Rayan Aït-Nouri 36.8 milyon Euro
  • Rayan Cherki 36.5 milyon Euro
  • Sverre Nypan 15 milyon Euro
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Eski takım arkadaşı Arda Güler için konuştu: Yüzü masum ama çakal

Eski takım arkadaşından Arda'ya: Yüzü masum ama çakal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına ilk tepki: Nihai hedef Türkiye'dir

Bahçeli'den İsrail'in İran saldırılarına tepki: Nihai hedef Türkiye
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
Orta Doğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
Fenerbahçe'nin hazırlık maçındaki 6 rakibi belli oldu! Aralarında dev takımlar da var

Kanarya'nın 6 hazırlık maçı belli oldu! Aralarında dev takımlar da var
Ailesine ateş açtı, çiğ köfteciyi kalbinden vurdu

Ailesine ateş açtı, çiğ köfteciyi kalbinden vurdu
Trump: İsrail'in İran'a saldırısı mükemmeldi, dahası gelecek

Trump'tan bir tehdit daha: Saldırı mükemmeldi, devamı gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.