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Dünya devinden futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş karar

Dünya devinden futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş karar
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Kötü bir sezon geçiren ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimali dahi neredeyse kalmayan Milan'da yönetim, radikal bir karar aldı. İtalyan devi, hem yönetimde hem de kadroda futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş değişiklikler yapacak. Kırmızı-siyahlılarda yeni sezonla birlikte sportif direktör ve teknik direktörün yanı sıra kadro da baştan aşağı değişecek.

Kabus gibi bir sezon geçiren Milan, şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupalarına katılma potasının da çok uzağında kaldı. Bu durumu daha fazla kayıtsız kalamayan İtalyan devinin yönetimi, futbol tarihinde eşine az rastlanacak radikal bir karar aldı.

MILAN, KÖKTEN DEĞİŞECEK

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde; Milan'daki kriz, kulübün geleceğini kökten değiştirecek büyük bir dönüşümü beraberinde getirecek. Sezonun başarısız geçmesi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma ihtimalinin neredeyse kalmaması nedeniyle, hem yönetimde hem de kadroda önemli değişiklikler yapılacak. Yeni bir sportif direktör, teknik direktör ve birçok oyuncu transferi gündemde.

SPORTİF DİREKTÖR İÇİN EN GÜÇLÜ ADAY

Kulübün ilk büyük hamlesi, yeni bir sportif direktör atamak olacak. Eski Lazio yöneticisi Igli Tare şu anda en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ve kulüpte danışmanlık yapan Zlatan Ibrahimovic, geçtiğimiz hafta Londra'da Tare ile görüştü. Ancak karar henüz kesinleşmedi ve alternatif isimler arasında Fabio Paratici ile sürpriz başka adaylar da bulunuyor.

IBRAHIMOVIC İLE YOLA DEVAM EDİLECEK

Kulüp içinde, geleceğe dair ortak bir fikir birliği yok, ancak herkesin hedefi Milan'ı yeniden güçlü bir hale getirmek. Yeni sportif direktör geldikten sonra Geoffrey Moncada tekrar baş scout görevine dönecek. Yönetimde, Ibrahimovic'in danışman olarak etkisi sürecek ve CEO Giorgio Furlani ile birlikte yeni dönemin temel taşları belirlenecek.

SADECE HOCA DEĞİL, KADRO DA BAŞTAN AŞAĞI YENİLENECEK

Sportif direktör seçildikten sonra, takımın yeni teknik direktörü ve gelecek sezonun kadrosu şekillendirilecek. Mevcut teknik direktör Sergio Conceiçao, sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyor. Şampiyonlar Ligi hedefi artık gerçekçi değil, ancak Milan en azından Avrupa Ligi veya Konferans Ligi için mücadele edecek. Yeni yönetim değişiklikleri, kulübün bu sezon yaşadığı sorunların bir daha tekrar etmemesi için planlanıyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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