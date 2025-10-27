Haberler

Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Güncelleme:
İtalya Serie A ekibi Juventus, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması beklenirken, İtalyan basınına göre Juventus'un teknik direktör adayları arasında Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Laurent Blanc ve Raffaele Palladino yer alıyor.

  • Juventus, Igor Tudor'un teknik direktörlük görevine son verdi.
  • Juventus, Serie A'da 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
  • Juventus, son 8 maçında galibiyet alamadı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, Hırvat teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı. Kulübün sabah saatlerinde 47 yaşındaki çalıştırıcıya kararını ilettiği, ardından resmi açıklamanın yapıldığı duyuruldu.

BRAMBILLA GEÇİCİ OLARAK TAKIMIN BAŞINDA

Juventus yönetimi, Tudor'un ayrılığının ardından takımın başına geçici olarak Juventus Next Gen teknik direktörü Massimo Brambilla'yı getirdi. Yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

ADAYLAR ARASINDA DÜNYA ÇAPINDA İSİMLER VAR

İtalyan basınına göre Juventus'un teknik direktör adayları arasında Luciano Spalletti, Roberto Mancini, Laurent Blanc ve Raffaele Palladino yer alıyor. Yönetim, takımı yeniden şampiyonluk yarışına sokacak bir isim üzerinde yoğunlaşıyor.

JUVENTUS'UN SEZON PERFORMANSI

Torino ekibi, Serie A'da şu ana kadar 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi grubunda ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Juventus, beklentilerin gerisinde kalmıştı.

Juventus'un son 8 maçı şöyle;

  • 4-4 Dortmund
  • 1-1 Hellas Verona
  • 1-1 Atalanta
  • 2-2 Villarreal
  • 0-0 Milan
  • 2-0 Como
  • 1-0 Real Madrid
  • 1-0 Lazio
Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
