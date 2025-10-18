Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Haberler

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain ve Strasbourg, 6 golün atıldığı nefes kesen bir maçta 3-3 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan PSG, ilk golü 6. dakikada buldu ancak Strasbourg, ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda Strasbourg'un farkı ikiye çıkarmasına rağmen, PSG sonradan gelen gollerle beraberliği sağladı.

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Parc des Princes'te nefes kesen bir mücadele yaşandı. Lider PSG ile takipçisi Strasbourg arasındaki karşılaşma tam 6 gole sahne oldu.

MAÇTAN GOL YAĞMURU

Milli ara sonrası yeniden start alan Fransa Ligue 1'de futbolseverler, haftanın açılış maçında adeta gol düellosu izledi. Paris Saint-Germain ile Strasbourg, Parc des Princes'te karşı karşıya geldi ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

STRASBOURG İLK YARIDA GERİDEN GELDİ

Maça hızlı başlayan PSG, 6. dakikada Bradley Barcola'nın golüyle öne geçti. Strasbourg ise 26. dakikada Panichelli'nin golüyle eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 41. dakikada Moreira'nın ağları sarsmasıyla devreye 2-1 üstün girdi.

PSG GERİ DÖNDÜ AMA GALİBİYETİ KAÇIRDI

İkinci yarıya etkili başlayan Strasbourg, 49. dakikada Panichelli'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. PSG, 58. dakikada Gonçalo Ramos'un penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 79. dakikada Mayulu'nun golüyle skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla PSG puanını 17'ye yükseltirken, Strasbourg 16 puana ulaştı.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Tabelalar söküldü, hız limitleri değişti

Tepkiler sonuç verdi! Karışıklık son buldu, hız limitleri değişti
Asgari ücret için ilk kulis bilgisi! Psikolojik sınırın altında kalacak

Asgari ücret için ilk kulis bilgisi: Bu rakamı kesinlikle geçmeyecek
