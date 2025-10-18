Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Parc des Princes'te nefes kesen bir mücadele yaşandı. Lider PSG ile takipçisi Strasbourg arasındaki karşılaşma tam 6 gole sahne oldu.

MAÇTAN GOL YAĞMURU

Milli ara sonrası yeniden start alan Fransa Ligue 1'de futbolseverler, haftanın açılış maçında adeta gol düellosu izledi. Paris Saint-Germain ile Strasbourg, Parc des Princes'te karşı karşıya geldi ve mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

STRASBOURG İLK YARIDA GERİDEN GELDİ

Maça hızlı başlayan PSG, 6. dakikada Bradley Barcola'nın golüyle öne geçti. Strasbourg ise 26. dakikada Panichelli'nin golüyle eşitliği yakaladı. Konuk ekip, 41. dakikada Moreira'nın ağları sarsmasıyla devreye 2-1 üstün girdi.

PSG GERİ DÖNDÜ AMA GALİBİYETİ KAÇIRDI

İkinci yarıya etkili başlayan Strasbourg, 49. dakikada Panichelli'nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkardı. PSG, 58. dakikada Gonçalo Ramos'un penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 79. dakikada Mayulu'nun golüyle skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla PSG puanını 17'ye yükseltirken, Strasbourg 16 puana ulaştı.