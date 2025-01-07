Dünya devi Şampiyonlar Ligi'nden atılabilir

Fransız devi PSG ile eski oyuncusu Kylian Mbappe arasındaki hukuki anlaşmazlık büyüyerek Avrupa sahnesine taşınıyor. Fransız yıldız, eski kulübünden toplam 55 milyon euro tutarında alacaklarını talep ediyor.

Mbappe'nin talepleri arasında Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait maaşlar, sözleşme uzatma bonusunun son taksidi ve son kontrat aylarına ait "etik bonus" bulunuyor. PSG ise bu ödemeleri yapmamakta ısrarcı ve sözlü bir anlaşmaya dayandıklarını belirtiyor.

İTİRAZLAR REDDEDİLDİ

Fransız Futbol Federasyonu (FFF) iki kez PSG'nin, Mbappé'ye olan maaş yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmetti. PSG'nin yaptığı itirazlar ise reddedildi.

UEFA KURALLARI PSG'Yİ ZORLUYOR

Fransız basınına göre UEFA'nın finansal stabilite ve kulüp lisans kuralları gereği PSG, Şampiyonlar Ligi katılım hakkını riske atabilir. UEFA'nın kuralları, katılımcı kulüplerin çalışanlarına yönelik tüm maaş ve prim ödemelerini zamanında yapmasını zorunlu kılıyor.

UEFA'nın Madde 82'si şu şartları öngörüyor:

Her lisans sezonunda 15 Temmuz, 15 Ekim ve 15 Ocak tarihlerinde kulüplerin çalışanlarına yönelik tüm borçlarının kapatılmış olması gerekiyor.

Kulüpler, belirlenen tarihlerde UEFA'ya tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kanıtlayan belgeler sunmak zorunda.