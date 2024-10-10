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Liverpool, milli yıldıza talip oldu

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Orta sahaya takviye yapmak isteyen Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un Feyenoord'dan öğrencisi olan ve Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile ilgileniyor. Portekiz ekiibi, Orkun'un bonservisini 80 milyon euro olarak belirledi.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu ile birlikte fırtınalar estiren milli futbolcu Orkun Kökçü'ye İngiliz devi talip oldu. Portekiz ekibi ise Orkun için dudak uçuklatacak bir bonservis bedeli istiyor.

LİVERPOOL'UN LİSTESİNDE

Record'da yer alan habere göre, Liverpool'un orta saha arayışında olduğu ve listede Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü'nün de yer aldığı belirtildi.

TRİBÜNDEN TAKİP EDİLDİ

Liverpool scoutlarının, Benfica'nın Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendiği karşılaşmayı tribünden takip ettiği aktarıldı. Orkun Kökçü, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ile birlikte Feyenoord'da birlikte çalışmıştı.

BENFICA 80 MİLYON EURO İSTİYOR

Benfica'nın ise sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 23 yaşındaki yıldız futbolcunun bonservisini 80 milyon euro olarak belirlediği öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından İngiliz ekibinin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

SEZON PERFORMANSI

Benfica'da sezona iyi bir başlangıç yapan Orkun Kökçü, 9 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı. Benfica, Orkun Kökçü'yü 2023 yazında 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonusla kadrosuna katmıştı.

Liverpool, milli yıldıza talip oldu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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