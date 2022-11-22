Dünya devi marka Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne yapılacağını açıkladı

Dünya devi içki markası, Katar'daki Dünya Kupası için hazırladığı ancak turnuvada içkinin yasak olması nedeniyle kullanılamayan kasa kasa alkolü, kupayı kazanan takıma hediye etmeye karar verdi.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Dünya devi bir marka tarafından Katar için hazırlanan kasa kasa alkol, ülkede alkolün yasak olması nedeniyle elde kalmıştı. Marka, alkollere ne olacağına karar verdi.

ŞAMPİYON TAKIMA HEDİYE EDECEKLER

2021'de dünyanın en çok satan ikinci bira markası olan Budweiser, Katar'a gönderdiği 75 milyon euroluk alkolü şampiyon olan takıma vereceğini açıkladı.