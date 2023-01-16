Dünya devi, Ferdi Kadıoğlu için devrede! Kapıyı çalacakları ilk rakam hiç fena değil

Bu sezon gösterdiği performansla büyüleyen Ferdi Kadıoğlu'na Borussia Dortmund talip oldu. Alman devinin, sarı-lacivertlilerin kapısını 15 milyon euroluk bir teklifle çalacağı ifade edildi.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'nin en dikkat çeken isimlerinden olan Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarına girdi.

15 MİLYON TEKLİF EDECEKLER

Ajansspor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi Kadıoğlu'na Borussia Dortmund talip oldu. Alman devinin, sarı-lacivertlilerin kapısını 15 milyon euroluk teklifle çalması bekleniyor.

İLK İSTEDİĞİ İSİM FERDİ

Ferdi Kadıoğlu'nu Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic'in istediği öğrenildi. Hırvat asıllı Alman hocanın, yönetime sunduğu transfer listesinde ilk isim olarak Ferdi Kadıoğlu dikkat çekiyor.