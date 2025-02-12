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Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, mali sıkıntılar nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracak. İngiliz devi, geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkarmıştı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın mali sıkıntıları nedeniyle 200 çalışanını daha işten çıkaracağı öne sürüldü.

200 ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

İngiliz Guardian gazetesinin haberine göre Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar etmesinin ardından 200 çalışanı işten çıkarmayı planlıyor. Haberde ayrıca Manchester United'ın geçen sonbaharda da 250 çalışanını işten çıkardığı hatırlatıldı.

Dünya devi batıyor: 200 çalışanı daha işten çıkaracaklar
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıVolkan Şahin:

nerde salak saçma oyuncu hoca varsa alıyorlar sonra çalışanlar işten çıkırılıyo

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Haber Yorumlarıcemalettin acar :

başarı yoksa iflas kaçınılmaz.onlara birşey olmaz,ellerindeki 3-5 futbolcuyu satarlar dümeni düzeltirler,

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