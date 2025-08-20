Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Milli Takımı, yarın Çin'de başlayacak olan Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası'na katılacak. Organizasyonda 4 grup halinde 24 takım mücadele edecek.

Türkiye Milli Takımı'nın da katılacağı Dünya 21 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası, yarın Çin'de başlayacak.

Jiangmen kentinin 21-31 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonda 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.

Grup maçları sonucu ilk 4'te yer alan ekipler, son 16 turuna yükselecek. Son 2 sıradaki takımlar ise klasman karşılaşmalarına çıkacak.

A Grubu'ndaki ay-yıldızlılar, ev sahibi Çin'in yanı sıra ABD, Fas, Mısır ve Tayland ile karşılaşacak.

Milli takımın maç programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

09.00 Çin-Türkiye

22 Ağustos Cuma:

09.00 ABD-Türkiye

23 Ağustos Cumartesi:

09.00 Fas-Türkiye

25 Ağustos Pazartesi:

06.00 Mısır-Türkiye

26 Ağustos Salı:

06.00 Tayland-Türkiye

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
