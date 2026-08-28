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İspanya'da 19 Yaş Altı Modern Pentatlon'da Milli Takımdan Bronz

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- Milliler, İspanya'daki organizasyonda 1 bronz madalya kazandı

İspanya'da düzenlenen Dünya 19 Yaş Altı Modern Pentatlon Şampiyonası sona erdi.

Milliler, başkent Madrid'deki organizasyonda 1 bronz madalya kazandı. Milli pentatloncular Muhammed Emir Kurtulan ile Arda Meriç, erkekler bayrak yarışında üçüncü oldu.

Bireyselde milli sporculardan Arda Meriç erkekler, Zeynep Ay da kadınlar finalinde mücadele etti.

Finalleri Arda Meriç 1503 puanla 15'inci, Zeynep Ay ise 1366 puanla 18'inci sırada tamamladı.

Kaynak: AA
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