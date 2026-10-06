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Dünya 1 numarası Sinner, diz sakatlığı nedeniyle 2026 sezonunu kapattı

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Dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, diz sakatlığı nedeniyle kendisi için 2026 sezonunu kapattığını duyurdu. Sinner, Temmuz'daki Wimbledon şampiyonluğundan bu yana resmi maç oynamadı, yüzde yüz iyileşmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Teniste tek erkeklerde dünya bir numarası İtalyan sporcu Jannik Sinner, devam eden diz sakatlığı nedeniyle bu yılın geri kalanında kortlara dönemeyeceğini duyurdu.

İtalyan tenisçi, sosyal medya hesaplarından yaptığı videolu paylaşımda, "Doktorlarla birlikte dizim için bir tedavi sürecine ihtiyacım olduğuna karar verdik. Bu da 2026 sezonunun benim için resmen sona erdiği anlamına geliyor." dedi.

Sinner, geçen temmuz ayındaki Wimbledon şampiyonluğunun ardından sakatlığı nedeniyle hiçbir resmi müsabakada oynamadı.

Beş kez grand slam şampiyonu, sezonu erken bitirme kararı alırken "Uzun vadeli kariyerimi düşünmem gerekiyor." ifadesini kullandı.

25 yaşındaki sporcu, "Yüzde yüz iyileşmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." dedi.

Kaynak: AA
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