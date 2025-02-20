Kerimcan Durmaz tahliye edildi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kerimcan için mahkeme kararını verdi
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız

Kassam Tugayları'ndan Trump'a tarihi rest

Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın ev sahipliği yapacağı AZ Alkmaar maçı öncesi mcüadelenin oynanacağı RAMS Park'ın karlar altında kalan zemininin tamamen temizlendiği görüldü. Maçın ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu olurken, stadyum görevlilerinin yaptığı çalışmalar zeminin karlardan arındırılmasını sağladı.

Süper Lig devi Galatasaray, bu akşam saat 20.45'te sahasında AZ Alkmaar ile önemli bir maça çıkıyor. Kritik karşılaşma öncesinde RAMS Park'ın çevresinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Dün ve bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, RAMS Park'ın zeminini ve çevresini beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışının önümüzdeki saatlerde artması bekleniyor.

Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu

TERTEMİZ YAPILDI

Maçın ertelenip ertelenmeyeceği de merakla beklenirken, stadyum görevlilerinin yaptığı çalışmalar neticesinde zeminde bulunan kar temizlendi. AZ Alkmaar maçı öncesinde zeminin karlardan arındırılması da takdir topladı.

Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu

Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu

Dün karlar altındaydı! İşte RAMS Park'ın son durumu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Karadenizli balıkçı viral oldu: Bunu yapabilecek tek milletiz
img

Çocuklarının bakıcısıyla yatakta yakaladığı kocasına defalarca ateş etti
img

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

O çimlere harcanan parayı görünce ben aldığım maaş ve insanlığımdan utandım. Bir çim kadar değerimiz yok onu söylüyeyim sevgili editör.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum

Müge'yi isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün

Dr. Ekrem Teymur: Kripto para hareketlerini takip etmek mümkün
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.