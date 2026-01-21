Dün gece kabusu yaşayan Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Bodo/Glimt yenilgisi sonrası Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken mesajlar verdi.

GUARDIOLA'DAN BODO/GLIMT MAÇI SONRASI AÇIKLAMALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City, deplasmanda Bodo/Glimt'e 3-1 mağlup olarak sürpriz bir sonuç aldı. Karşılaşmanın ardından Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"ONLARIN NE KADAR İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Mağlubiyeti değerlendiren Guardiola, "Kaybettik ve yeni yıldan bu yana pek çok şey bize karşı kötü gidiyor. Onların ne kadar iyi bir takım olduğunu biliyorum, hafife alınmamalılar. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktılar, bu özgüven hâlâ taze" ifadelerini kullandı.

"BAZI BÖLGELERDE EKSİKLERİMİZ VARDI"

Kadrodaki eksiklerin oyuna doğrudan etki ettiğini belirten Guardiola, "Bazı bölgelerde önemli oyuncularımız yoktu. Sahada olanlar ise geçen sezonun belli bir döneminde olduğu gibi biraz kırılgandı. Buna rağmen 10 kişi kaldığımız anda bile nasıl mücadele ettiklerini gördüm. Birçok oyuncu sorumluluk aldı" dedi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ NET MESAJ

Önlerindeki fikstüre dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Cumartesi Wolves, ardından Galatasaray ile oynayacağız. Bu maçlar öncesinde dinamiği değiştirmemiz gerekiyor. United karşısında sönüktük ama bugün öyle değildik" sözleriyle Galatasaray karşılaşmasına özel vurgu yaptı.

"ONLARI TEBRİK EDİYORUZ"

Eksik oyunculara da değinen Guardiola, "Savinho ve Jeremy Doku yoktu. Bazı bölgelerde eksiklerimiz var, onlar olsa daha fazla istikrar sağlardık. Biraz zorlandık ama Bodo/Glimt gerçekten çok iyiydi. Onları tebrik ediyoruz" diyerek açıklamalarını tamamladı.