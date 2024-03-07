Dumlupınar Kaymakamı Ödül Töreni Düzenledi

Dumlupınar Kaymakamı Büşra Güllü Özpınar, Kütahya Okul Sporları çerçevesinde gerçekleşen Dart Yarışmalarında il birincisi olan Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu erkek takımı ile il dördüncüsü kız takımı öğrencilerini ödüllendirdi.

Kütahya Okul Sporları çerçevesinde Kütahya'da yapılan Dart Yarışmalarında ilçeyi temsil eden Başkomutan Mustafa Kemal Ortaokulu öğrencilerinden erkek takımı il birinciliği kız takımı ise il dördüncülüğü elde etti.

Kaymakam Büşra Güllü Özpınar dart müsabakalarında derece elde eden öğrencileri makamında ağırlayıp, çeşitli hediyeler vererek başarılarını tebrik etti.

Kaymakam Özpınar, spora teşvik eden Beden Eğitimi Öğretmeni Kürşat Çangır ve İrem Akbunar'a teşekkür ederek öğrencilere bölgede düzenlenecek olan yarışmalarda başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA