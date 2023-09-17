Erzincan'ın Refahiye ilçesinde düzenlenen Dumanlı MTB Cup XCC-XCO Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları sona erdi. 3 ülkeden 48 sporcu yarıştı ve dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesi Dumanlı yaylasında bu yıl ikincisi düzenlenen Dumanlı MTB Cup XCC-XCO Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları, tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Erzincan Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Refahiye Kaymakamlığı ile Refahiye Belediyesi iş birliğinde Dumanlı Tabiat Parkı'nda düzenlenen organizasyonda, 3 ülke, 6 şehirden 48 sporcu ter döktü.

Organizasyonda Kazakistan, Çekya, Ukrayna ile Türkiye'den Sivas, Kocaeli, Erzurum, Sinop, Malatya ve Kayseri illerinden toplam 48 sporcu, pedal çevirdi.

Yarışmada dereceye giren sporculara AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, Dağ Bisikleti Teknik Kurul Üyesi Mustafa Kocaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, KUDAKA Erzincan İl Koordinatörü Lokman Altunbilek tarafından ödülleri verildi.

Yarışlarda dereceye giren sporcular ve takımları şunlar:

Elit erkekler kısa parkur:

1- David Sulc (Mondraker)

2- Yegor Karassyon (Kazakistan)

3- Denis Sergiyenko (Kazakistan)

Elit kadınlar kısa parkur:

1- Tatyana Geneleva (Kazakistan)

2- Alina Sarkulova (Kazakistan)

3- Azize Bekar (Sakarya Büyükşehir Belediye S.K.)

Elit erkekler uzun parkur:

1- Denis Sergiyenko (Kazakistan)

2- David Sulc (Mondraker)

3- Emre Yuca (Sakarya Büyükşehir Belediye S.K.)

Elit kadınlar uzun parkur:

1- Tatyana Geneleva (Kazakistan)

2- Alina Sarkulova (Kazakistan)

3- Alina Spirina (Kazakistan)

Genç erkekler uzun parkur:

1- Almas Sagindikov (Kazakistan)

2- Arda Topal (Brisa S.K)

3- Burak Başer (Sakarya Büyükşehir Belediye S.K.)

Genç kadınlar uzun parkur:

1- Madina Zhurtybayeva (Kazakistan )

2- Ekin Ereke (Büyükçekmece Belediye S.K.)

3- Semanur Kiriş (Aktif Spor Kulübü Derneği)