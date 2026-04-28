Düdükten rotaya: Mete Kalkavan öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

FIFA kokartlı eski hakem Mete Kalkavan, yeşil sahalardan iş dünyasına ve denizcilik sektörüne uzanan kariyer yolculuğunu üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Samsun Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü tarafından düzenlenen "Yeşil Sahalardan Mavi Denizlere" başlıklı söyleşi programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programın açılış konuşmasını Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Selman Kobanoğlu gerçekleştirdi.

FIFA kokartlı eski hakem Mete Kalkavan, söyleşide hakemlikten iş dünyasına ve denizcilik sektörüne uzanan kariyer sürecini anlattı. Sahalarda kazandığı karar verme, zaman yönetimi, disiplin ve adalet anlayışının iş hayatına doğrudan yansıdığını belirten Kalkavan, iyi bir yöneticinin adil olması, doğru iletişim kurması ve zamanı etkin kullanması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin soruları üzerine hakemlik döneminden örnekler paylaşan Kalkavan, zorlu anlarda doğru karar alabilmenin sabır ve güçlü bir sorumluluk bilinci gerektirdiğini ifade etti.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Kalkavan, özellikle yabancı dilin denizcilik sektöründe önemli bir avantaj sağladığını dile getirdi. Sektörün küresel yapısına dikkat çeken Kalkavan, gençlerin yalnızca akademik anlamda değil, iletişim becerileri ve sektörel farkındalık açısından da kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

Söyleşide Samsun'un denizcilik açısından taşıdığı öneme de değinildi. Kalkavan, liman kenti kimliği ve ticari potansiyeliyle Samsun'un Türkiye için önemli bir merkez olduğunu ifade ederek, kentin kendisi için de özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından günün anısına yapılan teşekkür takdimiyle sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
