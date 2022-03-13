Düdük astırılan hakemlerden biri geri mi dönüyor? Rıdvan Dilmen'den olay yaratan paylaşım - Haberler

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Düdük astırılan hakemlerden biri geri mi dönüyor? Rıdvan Dilmen'den olay yaratan paylaşım

Haberler.com - Spor
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Merkez Hakem Kurulu'nun 12 hakeme düdük astırmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rıdvan Dilmen, kariyerli bir hakemin geri çağırılacağını ima etti. Dilmen yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın." dedi.

Rıdvan Dilmen, MHK'nin 12 hakemi liste dışı bırakmasına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. Ünlü yorumcu paylaşımında düdük astırılan en kariyerli hakemlerden birinin geri çağırılmak istendiğini ima etti.

"KAMUOYUNUN NABZINI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAYIN"

Rıdvan Dilmen açıklamasında, "Önümüzdeki günlerde, liste dışı bıraktığınız en kariyerli hakemlerden biriyle devam etme kararı alıp da kamuoyunun nabzını düşürmeye çalışmayın! Geri çağıracaksanız; birini değil hepsini çağırın. Zaten vicdansızca alınan bir karara başka bir vicdansızlık daha eklemeyin!" ifadelerini kullandı.

Düdük astırılan hakemlerden biri geri mi dönüyor? Rıdvan Dilmen'den olay yaratan paylaşım

Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Mhk, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Halit Dursun:

zaten sen birsey demeseydin bu konusa olmazdi ridvan bey....

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