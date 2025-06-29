Duayen Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti

Geçtiğimiz günlerde 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü açıklayan 62 yaşındaki duayen spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan hayatını kaybetti.

Bir süredir yoğun bakımda olan ve beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle entübe edilen Sabri Ugan yaşamını yitirdi. Oğlu Doruk Ugan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Canım babacığımı kaybettik. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadeleriyle acı haberi duyurdu.

Sabri Ugan, bir dönem TGRT Haber Spor Müdürü ve moderatörlüğü görevlerinde bulunmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu da Ugan'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak şu ifadeler yer verdi:

"Türk spor medyasının duayen isimlerinden spiker, moderatör, sunucu, seslendirmen ve yazar Sabri Ugan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan ve 1991'de spor müdürlüğüne yükselen Ugan; spikerlikle beraber çeşitli kanallarda ve platformlarda farklı görevler de üstlenerek 2019'da "Yılın Spor Programı" ödülüne layık görüldü. Yalnızca spor medyasıyla sınırlı kalmayıp yaptığı seslendirmelerin yanı sıra eski milli futbolcumuz Arda Turan'ın biyografisi niteliğindeki "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isminde bir kitap da yazan Ugan; özellikle temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki müsabakalarının ve Süper Lig maçlarının anlatımlarıyla Türk futbolseverlerin hafızalarında yer edindi. Merhum Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm spor medyasına başsağlığı dileriz." - İSTANBUL