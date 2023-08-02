Hagi'yi geride bıraktı! Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncusu oldu

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Zalgiris ile oynadığı maçta attığı golle tarihe geçti. Mertens, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu. Bu alanda daha önceki rekor Gheorghe Hagi'ye aitti. Mertens 36 yaşında ve 88 gün ile Hagi'nin rekorunu kırdı.