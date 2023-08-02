Hagi'yi geride bıraktı! Mertens, Galatasaray'ın Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncusu oldu
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Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Zalgiris ile oynadığı maçta attığı golle tarihe geçti. Mertens, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu. Bu alanda daha önceki rekor Gheorghe Hagi'ye aitti. Mertens 36 yaşında ve 88 gün ile Hagi'nin rekorunu kırdı.
Dries Mertens, Gheorghe Hagi'yi geride bırakarak Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.
TARİHE GEÇTİ
Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris'i konuk ettiği maçta gol atan Dries Mertens tarihe geçti. Belçikalı yıldız, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.
HAGI'Yİ GERİDE BIRAKTI
Galatasaray'da bu alanda rekor daha önce Gheorghe Hagi'ye (36 yaş 32 gün) aitti.
- Mertens - 36 yaş, 88 gün
- Hagi - 36 yaş, 32 gün