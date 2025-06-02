Dries Mertens Galatasaray'a Veda Etti
Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu Dries Mertens, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrılarak Napoli'ye gitti.
GALATASARAY'DA sözleşmesi sona eren Belçikalı oyuncu Dries Mertens, İstanbul'dan ayrıldı.
2024-2025 sezonunu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Dries Mertens, ailesiyle birlikte bugün İstanbul'dan ayrılarak sarı-kırmızılı kulübe veda etti. İstanbul Havalimanı'ndan İtalya'nın Napoli kentine giden 38 yaşındaki tecrübeli oyuncu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor