Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan Dries Mertens emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı.

''EMEKLİ OLDUM VE FUTBOLU BIRAKTIM''

Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde konuşan Mertens, futbolculuk kariyerini noktaladığını belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi." dedi.

TÜRKİYE'DEN HAZİRAN'DA AYRILDI

Uzun yıllar Serie A devi Napoli'de oynayan, son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran ayında Türkiye'den ayrılmıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

3 sezon Galatasaray'da forma giyen Mertens, 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray'da toplam 136 maça çıkan Belçikalı yıldız, 25 gol ve 44 asistlik performans sergiledi.

