Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, Leuven'deki Marktrock Festivali'nde futbol kariyerine son verdiğini açıkladı. Mertens, Galatasaray ile birçok şampiyonluk yaşadıktan sonra emekliliğini ilan etti.

Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı.

Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde futbol yaşamına son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Son olarak Galatasaray forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

