Haberler

Down sendromlu çocuklar, Mersin Spor'un oyuncularıyla basketbol oynadı

Down sendromlu çocuklar, Mersin Spor'un oyuncularıyla basketbol oynadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Spor'un antrenmanına down sendromlu çocuklar konuk oldu. Etkinlikte çocuklar, basketbolcularla tanışarak keyifli anlar yaşadı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor'un antrenmanına down sendromlu çocuklar, konuk oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Engelliler Şube Müdürlüğünce Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

Mersin Spor'un antrenmanına misafir olan çocuklar, basketbolcularla tanışıp sohbet etti.

Ailelerin de katıldığı etkinlikte basketbol oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı.

Mersin Spor oyuncularından Efe Ergi Tırpancı, etkinliğinin keyifli geçtiğini belirterek "Bizim için çok eğlenceliydi. İyi ki geldiler, bizi ziyaret ettiler. Onların sevgisi ve gücü gerçekten bizlere farklı hissettiriyor. Biz de en ufak şekilde sevgimizi, arkadaşlığımızı ve sporun birleştirici gücünü onlara yansıtabildiysek ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Kuzey Livaneli de down sendromlu çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Basketbol oynayan down sendromlu çocuklar da yaşadıkları sevinci ifade etti.

Kaynak: AA / Serkan Avci
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

