Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'daki Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı 7-2 ve ABD'yi 6-2 yenerek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlı takım, yarı finalde tekrar İrlanda ile karşılaşacak.
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'nda İrlanda'yı 7-2, ABD'yi ise 6-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonada sabah seansında İrlanda'yı 7-2 mağlup etti.
Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, akşam seansında da ABD ile oynadığı müsabakayı 6-2 kazandı.
Ay-yıldızlı takım, şampiyonadaki üçüncü maçını da kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Milli takım, yarı finalde yarın TSİ 18.00'de İrlanda ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor