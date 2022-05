Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Eskişehir'de kampa girdi - Haberler

Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına Eskişehir'de devam ettiklerini aktaran Türkiye Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Ali İhsan Küçük, "Çeşitli illerde kamplar düzenleyerek, hem özel gereksinimli bireyleri spora teşvik ediyoruz hem de basketbolu sevdiriyoruz" dedi.

Türkiye Özel Sporcular Federasyonu (TÖSSFED) tarafından 2019 yılında kurulan Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, 29 Eylül - 4 Ekim tarihlerinde Portekiz'de düzenlenecek olan Dünya Down Sendromlular Basketbol Şampiyonası için Eskişehir'de kampa girdi. Çeşitli illerden gelen 8 down sendromlu sporcu ile başantrenör Ufuk Bulut, Osman Yiğenoğlu, Ali İhsan Küçük ve kondisyoner Demet Karadağ'dan oluşan milli takım kafilesi, geçen yıl İtalya'da kazandıkları Avrupa Oyunları'ndaki ikinciliklerine yeni bir başarı daha eklemek istiyor. Sporcuların ve teknik ekibin büyük bir özveri ile Portekiz'deki turnuvaya hazırlandığını ifade eden Antrenör Ali İhsan Küçük, " Eskişehir'de sürdürdüğümüz kampımızda, bizleri tüm misafirperverlikleri ile ağırlayan Eskişehir halkına çok teşekkür ederiz" dedi.

"Sporcu tarama faaliyetlerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz"

"Milli takıma yeni sporcular katmak adına sporcu tarama faaliyetlerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz" diyen Küçük, "Türkiye Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Eskişehir'de kampa girdi. Hedefimiz, 2022 Dünya Şampiyonluğu'nu kazanmak. Bu kapsamda planlarımız ve Türkiye genelindeki kamplarımız devam ediyor. Eskişehir'deki kampla beraber özel gereksinimli bireylerin, spor becerilerini geliştirmek adına büyük bir adım attık. Burada olmaktan takım olarak büyük bir keyif alıyoruz. Tüm özel bireyleri spora teşvik etmek ve basketbolu sevdirmek adına 6 gün sürecek olan kampımıza herkesi davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

