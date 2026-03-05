Haberler

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan birincilik hedeflediklerini açıkladı. Takımın şampiyonluk için hazırlanış süreci ve sporcuların motivasyonu ön planda.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan, haziran ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan birincilikle dönmek istediklerini söyledi.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Tekirdağ'da sürdürüyor.

Milli takım antrenörü Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyona öncesi ilk kamp çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Takımın hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu ifade eden Ercan, "Hedefimiz şampiyonluk. Olimpiyat ve Avrupa ikincisiyiz. Bu kez bu cam tavanı kırarak dünya şampiyonluğunu elde etmek istiyoruz." dedi.

Federasyonun desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getiren Ercan, Dünya Şampiyonası'na yoğun bir şekilde hazırlandıklarını ve sporcularına güvendiklerini vurguladı.

Katıldıkları turnuvalarda çoğunlukla ikincilik elde ettiklerini ve artık şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olduklarını anlatan Ercan, "Bir sonraki hedefimiz şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksiklerimizi gidermek için antrenmanlarımızı planlı şekilde yapıyoruz. Sporcularımıza hedef bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Antrenör Bülent Ercan, sporcularının dünya şampiyonu olabilecek güce ve kararlılığa sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Takım kaptanı Gökhan Kotan ise şampiyonada kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Güçlü bir birliktelik içinde çalıştıklarını belirten milli sporcu, büyük ve güçlü bir ekip olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı

Savaş Kafkasya'ya yayıldı! İran kardeş ülkeyi vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz

Mehir çıtası arşa çıktı! Gelinin isteğinin fiyatı inanılmaz
Düştüğü not bomba! Melek Mosso Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı

Süper Lig devinin golcüsüyle fotoğraf paylaştı
Dugin: İran baskıyı sürdürebilirse birkaç gün içinde zafer kazanacak

Dugin'den çok konuşulacak yorum: ABD-İran savaşının galibi...
Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı

Savaşın seyri değişebilir! Yeni silah cephedeki yerini aldı
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı

Okuldaki veli dehşetinde yaptıkları yanına kaldı
Netanyahu'yu küplere bindiren şüphe! Beyaz Saray'a bakın ne sormuş

Müttefikleri birbirine düşüren şüphe! Duyunca hemen telefona sarılmış