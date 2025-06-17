Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, ABD'yi Farkla Yenerek İkinci Maçını Kazandı

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Türkiye Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında ABD'yi 53-12 yenerek şampiyonada iki galibiyet elde etti.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Açık Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında ABD'yi 53-12 yendi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Ferrara kentinde gerçekleştirilen şampiyonada ikinci maçını ABD ile oynadı.

Ay-yıldızlı ekip, baştan sona üstün olduğu müsabakayı 53-12 kazanarak şampiyonada 2'de 2 yaptı.

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı, organizasyonda yarın TSİ 11.30'da İtalya, 18.30'da da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Futsal Milli Takımı, Portekiz ile berabere kaldı

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı ise şampiyonadaki ikinci maçında Portekiz ile golsüz berabere kaldı.

Milli takım, şampiyonada yarın TSİ 11.00'de İrlanda, 16.00'da ise ABD ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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