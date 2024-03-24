Down Sendromlu Selin Naz Özcan Dünya Şampiyonu Oldu

Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda, Adanalı down sendromlu cinmastikçi Selin Naz Özcan şampiyon oldu.

Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları bu yıl Antalya'da yapıldı. Antalya'da ilk kez düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (2024 Trisome Games) açılış Seronomisi gerçekleştirildi. 33 ülkeden 488 özel sporcunun katıldığı organizasyon alanında dünyanın en büyüğü olma özelliği taşıyor.

Bu yarışmaya Adanalı down sendromlu cinmastik sporcusu Selin Naz Özcan da katıldı. Özcan, Dünya Spor Oyunları'nda dünya şampiyonu oldu.

Özcan, Antalya'dan dönüşte memleketi Adana'da coşkuyla karşılandı. Özcan, havalimanında kazandığı dünya şampiyonluğundan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. - ADANA