Down Sendromlu Miraç, Türkiye Şampiyonası'nda 3.'lük Madalyası Getirdi

Down Sendromlu Miraç, Türkiye Şampiyonası'nda 3.'lük Madalyası Getirdi
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13 yaşındaki down sendromlu Ahmet Miraç Aydın, Özel Sporcular Federasyonu Türkiye Şampiyonası'nda 100 metre kurbağalama stilinde Türkiye 3.'sü olarak Rize'ye madalya kazandırdı. Miraç, ailesi ve memleketiyle gururlandırdı.

Özel Sporcular Federasyonu Türkiye Şampiyonası'nda Rize'yi temsil eden 13 yaşındaki down sendromlu Miraç şehrine 3.'lük madalyasını getirdi.

Down sendromlu 13 yaşındaki Ahmet Miraç Aydın, Özel Sporcular Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'na katıldı. 100 metre kurbağalama stilinde Türkiye 3.'sü olan down sendromlu sporcu Miraç, hem ailesine hem de memleketine büyük bir gurur yaşattı. Pazar Gençlik Spor Kulübü sporcusu olan Ahmet Miraç, göstermiş olduğu azim ve performansla dikkatleri üzerine çekerken, bu başarısı sonrası Pazar Kaymakamı Hamza İnam tarafından makamda ağırlandı. Kaymakam İnam, Miraç'a çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Ziyarette, Pazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Halil Kaya, Pazar Gençlik Havuzu Müdürü Ramazan Yıldırım ve Miraç'ın antrenörü Coşkun Eksilmez de Miraç'a eşlik etti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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