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Down sendromlu şampiyon atlet Emirhan Akçakoca yeni rekorlar peşinde Açıklaması

Down sendromlu şampiyon atlet Emirhan Akçakoca yeni rekorlar peşinde Açıklaması
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Down sendromlu milli atlet Emirhan Akçakoca, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmak için hazırlanıyor. 48 madalyalı sporcu, 13-19 Haziran'da Sofya'da Türkiye'yi temsil edecek.

Atletizmde dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan down sendromlu milli sporcu Emirhan Akçakoca, Bulgaristan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalya kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da 7 yıl önce başladığı atletizmde önemli başarılar elde eden Akçakoca, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda kazandığı 48 madalyayla dikkati çekiyor.

Milli sporcu, 13-19 Haziran tarihlerinde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilecek Down Sendromlular Atletizm Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Şampiyonaya haftada 5 gün, sabah ve akşam yaptığı çift antrenmanlarla hazırlanan Akçakoca, yeni madalyalar ve rekorlar elde etmeyi hedefliyor.

Akçakoca, AA muhabirine, dünya şampiyonasında yeniden kürsüye çıkmak istediğini söyledi.

Şampiyonanın ailesinin göç ettiği topraklarda yapılmasının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Akçakoca, "Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor. Şimdi hedefim Dünya Şampiyonası. Şampiyona Bulgaristan'da annemlerin göç ettiği yerde olduğu için de ayrı heyecanlıyım. Orada ülkemizi temsil edecek olmak gurur verici." dedi.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Kürsüde yer almanın kendisini motive ettiğini ifade eden Akçakoca, "İnşallah bu antrenmanlarımızın karşılığını alacağız. Orada rekorlarımı tazeleyip farklı kategorilerde gireceğim şampiyonada 10 madalya kazanmak istiyorum. Türk bayrağını dalgalandırmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Antrenör Bayram Kırboğa da şampiyonaya uzun süredir hazırlandıklarını belirtti.

Emirhan'ın kariyerinin en iyi hazırlık dönemlerinden birini geçirdiğini dile getiren Kırboğa, "Geçmiş yıllardaki şampiyonalara göre çok daha iyi hazırlandık. Tüm planlamamızı buna göre yaptık. İnşallah Emirhan yine bizi gururlandıracak, dereceler elde edecek ve Tekirdağ'a yeni madalyalarla dönecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
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