Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar dereceye girmek için kulaç attı

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında madalya kazanmak için kulaç attı.

Namık Kemal Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda down sendromlu çocuklar için yüzme yarışması düzenlendi.

Yarışın ardından etkinliğe katılan down sendromlu 10 çocuğa madalya verildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların parkurları başarıyla tamamladığını söyledi.

Bu tür etkinliklerin özel çocukların öz güvenini artırdığını belirten Bulut, "Bu yarış hem motivasyon hem de sosyal gelişim açısından çocuklar için önemli. Etkinlik, çocukların bütün hayatlarına olumlu katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikleri artırmak istiyoruz." dedi.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç da çocukların yarışla çok mutlu olduğunu ve unutulmaz bir an yaşadıklarını dile getirdi.

Oğuzhan Ayas ise yüzmede her zaman kendini geliştirmek için çalıştığını, katıldığı yarışlarda madalya almanın gurur verici olduğunu ifade etti.