Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar dereceye girmek için kulaç attı

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, düzenlenen yüzme yarışmasında madalya kazanmak için yarıştı. Etkinlik, çocukların öz güvenini artırmakta önemli bir rol oynadı.

Tekirdağ'da down sendromlu çocuklar, yüzme yarışmasında madalya kazanmak için kulaç attı.

Namık Kemal Üniversitesi Yüzme Havuzu'nda down sendromlu çocuklar için yüzme yarışması düzenlendi.

Yarışın ardından etkinliğe katılan down sendromlu 10 çocuğa madalya verildi.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü yüzme antrenörü Anıl Bulut, AA muhabirine, özel çocukların parkurları başarıyla tamamladığını söyledi.

Bu tür etkinliklerin özel çocukların öz güvenini artırdığını belirten Bulut, "Bu yarış hem motivasyon hem de sosyal gelişim açısından çocuklar için önemli. Etkinlik, çocukların bütün hayatlarına olumlu katkı sağlıyor. Bu tür etkinlikleri artırmak istiyoruz." dedi.

TekirDown Melekleri Spor Kulübü Başkanı Serdar Koç da çocukların yarışla çok mutlu olduğunu ve unutulmaz bir an yaşadıklarını dile getirdi.

Oğuzhan Ayas ise yüzmede her zaman kendini geliştirmek için çalıştığını, katıldığı yarışlarda madalya almanın gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı

Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Savaş devam ederken İran'dan tartışma yaratan karar! Yaş 12'ye düşürüldü

Savaş sürerken İran'dan olay adım
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Vatandaşa sattıkları ürüne bakın: Paylaşıp bakanlığı etiketledi

Birileri bunun hesabını sorsun

Görüşmeye damga vuran görüntü! Lukaşenko, Kim'e taarruz tüfeği hediye etti

Vazo ve altın para takdim eden Kim'e görüşmeye damga vuran hediye
Fatma Soydaş'ın estetiksiz halini görenler tanıyamıyor

Estetiksiz halini görenler tanıyamıyor
11 yaşındaki kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu

Kızını istismar eden erkek arkadaşını öldüren anne suçsuz bulundu
Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama