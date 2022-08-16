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Dostum Bisiklet sporcusu dünya 10'uncusu oldu

Dostum Bisiklet sporcusu dünya 10'uncusu oldu

Spor Haberleri

Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) düzenlediği Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Kupası Türkiye etabında ülkemizi temsil eden İnegöl Belediyesi DOSTUM bisiklet takımı sporcusu Murat Pehlevan, Dünya 10'uncusu olmayı başardı.

Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) düzenlediği Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Kupası Türkiye etabında ülkemizi temsil eden İnegöl Belediyesi DOSTUM bisiklet takımı sporcusu Murat Pehlevan, Dünya 10'uncusu olmayı başardı.

Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) düzenlediği Dağ Bisikleti Maratonu Dünya Kupasının Türkiye etabı, 14 Ağustos Pazar günü Sakarya'da gerçekleştirildi. Yarışta ülkemizi ve İnegöl Belediyesi DOSTUM Bisiklet Takımını aynı zamanda İnegöl Belediyesi Bisiklet Takımı Antrenörü olan Murat Pehlevan temsil etti. Başarılı sporcu, yarışı 10'uncu sırada tamamlayarak Dünya'nın en iyi 10 sporcusu arasına adını yazdırmayı başardı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İnegöl Belediyesi Türkiye Spor Haberler

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