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Dorukhan Toköz, Kayserispor’dan ayrıldığını açıkladı

Dorukhan Toköz, Kayserispor’dan ayrıldığını açıkladı
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KAYSERİSPOR’UN geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz, sözleşmesini fesh ettiğini duyurdu.

KAYSERİSPOR'UN geçen sezon transfer ettiği Dorukhan Toköz, sözleşmesini fesh ettiğini duyurdu.

Kayserispor'un 2025-2026 sezonu öncesi Eyüpspor'dan transfer ettiği Dorukhan Toköz, yaptığı yazılı açıklamada takımdan ayrıldığını belirtti. 30 yaşındaki futbolcu açıklamasında, "Kayserispor ile olan sözleşmemi tek taraflı ve haklı fesih etmiş bulunmaktayım. Birlikte mücadele ettiğim bütün takım arkadaşlarıma, teknik ekiplere yönetim üyelerine ve Kayserispor taraftarına her şey için teşekkür ederim. Yolunuz açık, şansınız bol olsun" diye belirtti. Kayserispor formasıyla 26'sı lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 27 maça çıkan Dorukhan Toköz 5 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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