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Doruk Erolçevik Dünya Şampiyonu

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Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Doruk Erolçevik, Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 12 Nisan'dan bu yana devam eden Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası'nda bugün yıldız erkekler epede milli eskrimci Doruk Erolçevik finalde Mısırlı rakibi Eslam Osama'yı 15-13 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Erkekler epede ilk dünya derecesini elde ederek bir ilke daha imza atan sporcu geçtiğimiz aylarda Napoli'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Eskrim Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya ile epede Türk eskrim tarihinin ilk Avrupa derecesine sahip olmuştu.

Doruk, şampiyonluk madalyasını T.C. Suudi Arabistan Krallığı Büyükelçisi Prof. Dr. Emrullah İşler'in elinden aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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