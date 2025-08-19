Dorgeles Nene, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi

Güncelleme:
Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünün ardından kulüp ile sözleşme imzalayacak.

Dorgeles Nene. Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçirmek için Dorgeles Nene'yi İstanbul'a getirdi. Salzburg'da forma giyen Malili futbolcu Fenerbahçe Sportif Direktörü Devin Özek ile birlikte İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline özel uçak ile gelen 22 yaşındaki kanat hücum oyuncusu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşme imzalayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
