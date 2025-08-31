Dorgeles Nene, Fenerbahçe'deki ilk maçında ilk golünü attı

Dorgeles Nene, Fenerbahçe'deki ilk maçında ilk golünü attı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene, Süper Lig'deki ilk maçı olan Gençlerbirliği karşısında ilk golünü attı.

Süper Lig'in dördüncü hafta maçında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

NENE İLK MAÇINDA GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden biri olan Dorgeles Nene, ilk maçında golle tanıştı. Sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçta ilk 11'de başlayan Nene, 14. dakikada ağları havalandırdı. Sağ kanattan gelen ortada topa dokunan Nene, kaleci Gökhan Akkan'ı mağlup etti.

2 ASİSTİ DE HARCANDI

Nene'nin ayrıca maçın ilk yarısında Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri'ye yüzde 100'lük gol pasları takım arkadaşları tarafından değerlendirilemedi.

