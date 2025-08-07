Doping Skandalı: Celal Bayar Çilenker Başaltı Boyuna Düşürüldü

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu (TGGF), Celal Bayar Çilenker'in yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle başaltı boyuna düşürüldüğünü duyurdu.

TGGF'den yapılan açıklamada, Celal Bayar Çilenker'in 1 Haziran'da verdiği doping kontrol idrar örneğinde yasaklı madde tespit edildiği ve 3 yıl hak mahrumiyeti cezası aldığı belirtildi.

Çilenker'in 4-6 Temmuz tarihlerinde Edirne'de yapılan 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda birinci olarak başpehlivan boyuna yükseldiği hatırlatılarak, "Celal Bayar Çilenker'in daha önce güreştiği boy olan başaltı boyuna düşürülmesine, aynı faaliyette başaltı boyunda 3. olan Abdulrefik Öner'in başpehlivan boyuna yükseltilmesine karar verilmiştir." denildi.