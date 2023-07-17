Dong'an Gölü Spor Parkı'ndaki Jimnastik Stadyumu, Dünya Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapacak

Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde bulunan Dong'an Gölü Spor Parkı'ndaki Jimnastik Stadyumu, yaklaşan 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın artistik jimnastik etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Stadyumun enerji tasarruflu ve çevre dostu malzemelerle inşa edildiği belirtilirken, birden fazla işlevi bulunduğu ve konserlere de ev sahipliği yapabileceği ifade edildi.

Çin'in güneybatısındaki Chengdu kentinde bulunan Dong'an Gölü Spor Parkı'ndaki Jimnastik Stadyumu, yaklaşan 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'nın artistik jimnastik etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

SES 1 (Çince): HUANG HAİAN, Dong'an Gölü Spor Parkı'ndaki Jimnastik Stadyumu'nun Müdür Yardımcısı:

"İnşaat sırasında çok sayıda enerji tasarruflu ve çevre dostu malzeme kullandık. Şu anda klima kapalı ve temiz hava sistemi açık. Stadyumun içindeki sıcaklık da dışarıdan 2-3 derece daha düşük, bu nedenle klimayı açmaya gerek kalmıyor. Bu stadyumda az sayıda insan olduğunda, güç tasarrufu sistemi otomatik olarak bazı ışıkları ve cihazları kapatıyor."

Stadyumun, artistik jimnastik oyunlarına ev sahipliği yapmanın yanı sıra birden fazla işlevi de bulunuyor.

SES 2 (Çince): HUANG HAİAN, Dong'an Gölü Spor Parkı'ndaki Jimnastik Stadyumu'nun Müdür Yardımcısı:

"Stadyumda buz pisti-basketbol sahası dönüşüm sistemi var. Basketbol sahası sadece bir hafta içinde buz pistine dönüştürülebiliyor. Stadyum ayrıca tüm ekipmanlar kaldırıldıktan sonra boş bir alan haline gelebiliyor. Konserlere ev sahipliği yapmak için şimdiden çok sayıda sipariş aldık."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chengdu'dan bildiriyor.

(XHTV)