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Doncic'in 45 sayısı Lakers'a Raptors karşısında 131-125'lik galibiyet getirdi

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NBA'de Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve 5 top çalmayla öne çıktığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti. Lakers sezonun 5. maçını kazanırken Boston Celtics, Orlando Magic'i 108-97 yenerek tamamı art arda olmak üzere 5. galibiyetini aldı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in 45 sayıyla yıldızlaştığı maçta Toronto Raptors'ı 131-125 mağlup etti.

Crypto.com Arena'da Raptors'ı konuk eden Lakers, Doncic'in 45 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 5 top çalmayla ön plana çıktığı karşılaşmada galibiyete ulaştı.

Sezonun 5. maçını kazanan Lakers'ta Austin Reaves 19 ve Walker Kessler 16 sayı kaydetti.

Raptors'ta ise Scottie Barnes'ın 29 ve RJ Barrett'ın 22 sayısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.

Celtics'ten üst üste 5. galibiyet

Boston Celtics, Kia Center'da konuk olduğu Orlando Magic'i 108-97 yenerek tamamı art arda olmak üzere 5. galibiyetini aldı.

Celtics'te Jayson Tatum 32 ve Paul George 17 sayıyla oynadı.

Ev sahibi takımda ise Tristan da Silva ve Anthony Black'in 23'er sayısı, sezonun 4. yenilgisini önleyemedi.

Kaynak: AA
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