Domenico Tedesco'ya, Samandıra'da büyük destek

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun kararıyla görevine son verilen Teknik Direktör Domenico Tedesco, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde taraftarların yoğun ilgisiyle karşılandı. Tedesco, sarı-lacivertli taraftarlara imza vererek, fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılma kararı sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, İtalyan teknik adama destek verdi. Sosyal medyada başlatılan destek çağrısının ardından bir grup taraftar da futbol A takımının tesisleri olan Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplandı.

Takımla vedalaşmak için tesislere gelen Tedesco da tesislerin önünde taraftarları selamladı. Daha sonra formaları imzalayan Tedesco, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.

Taraftarların tezahüratlarla destek verdiği 40 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra tesislerden ayrıldı.

Tedesco'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a veda edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

