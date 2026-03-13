Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kaybetti.

ZİRVEDE PUAN FARKININ AÇILMASI AN MESELESİ

Bu sonuçla birlikte 57 puanda kalan Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı. Lider durumda bulunan Galatasaray, RAMS Başakşehir ile cumartesi günü oynayacağı müsabakayı kazanması durumunda sarı-lacivertliler ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak büyük bir avantajın sahibi olacak.

DOMENICO TEDESCO'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Son 4 haftada yaşanan üçüncü puan kaybının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'ya tepki gösterdi. Sosyal medyadan binlerce paylaşım yapan sarı-lacivertliler, genç teknik adamı istifaya davet etti.