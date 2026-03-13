Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Domenico Tedesco'ya istifa etmesi yönünde binlerce paylaşım yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kaybetti.

ZİRVEDE PUAN FARKININ AÇILMASI AN MESELESİ

Bu sonuçla birlikte 57 puanda kalan Fenerbahçe, ligde ilk kez kaybederek şampiyonluk yolunda yara aldı. Lider durumda bulunan Galatasaray, RAMS Başakşehir ile cumartesi günü oynayacağı müsabakayı kazanması durumunda sarı-lacivertliler ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkararak büyük bir avantajın sahibi olacak.

DOMENICO TEDESCO'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Son 4 haftada yaşanan üçüncü puan kaybının ardından Fenerbahçeli taraftarlar, İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'ya tepki gösterdi. Sosyal medyadan binlerce paylaşım yapan sarı-lacivertliler, genç teknik adamı istifaya davet etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Haberler.com
500

İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez

İran'da neler oluyor? Savaşı bırakıp neyin derdine düştüler
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İran'dan Ankara'nın beklediği açıklama geldi
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı

Yıllardır bomboş duruyor! İstanbul'un göbeğindeki krizde yeni gelişme
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez

İran'da neler oluyor? Savaşı bırakıp neyin derdine düştüler
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Bünyamin Gezer'den Galatasaray'ın yıldızı için dikkat çeken sözler: 60 milyona bile satmam

Galatasaray'ın yıldızı için net konuştu: 60 milyona bile satmam