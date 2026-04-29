Domenico Tedesco, Samandıra'da futbolcular ve taraftarla vedalaştı

Domenico Tedesco, Samandıra'da futbolcular ve taraftarla vedalaştı
FENERBAHÇE'de dün yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmak için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi.

FENERBAHÇE'de dün yolların ayrıldığı teknik direktör Domenico Tedesco, futbolcular ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaşmak için Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. İtalya teknik adam ayrıca tesislerin önünde kendisini bekleyen yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarıyla da vedalaştıktan sonra tesislerden ayrıldı.

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılması kararı alınmıştı. İşlemlerin resmiyete dökülmesinin ardından İtalyan teknik adam bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelerek futbolcu ve yönetim kurulu üyeleriyle vedalaştı. Yaklaşık 100 Fenerbahçe taraftarı da Tedesco için tesislere geldi. Tedesco, yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla vedalaşmasının ardından, tesis dışında taraftarlarla da bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmeyen Tedesco'nun, tesislerden ayrılırken, duygusal anlar yaşadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
Ederson Samandıra'yı da karıştırdı

Durmak bilmiyor! Olay adam Samandıra'yı da karıştırdı
Fenerbahçe tarihinde eşi benzeri görülmemiş olay

Yine Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir olaya imza attılar

Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Hindistan'da camiye giren yılan paniğe neden oldu

Namaz sırasında camiye giren yılan cemaate kabusu yaşattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı

Arap ülkesinin tarihi kararı süper güç ABD'yi bozguna uğratacak
Kız kardeşinin cesedini bankaya götürmüştü! Her şey 7 bin lira içinmiş

Cesedi bankaya götürmüştü! Olayın perde arkası ortaya çıktı