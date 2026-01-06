Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da finale kaldıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ''

Gözünü Galatasaray maçına diken Tedesco, ''Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." dedi.

''TAKIMA YARDIMI ÇOK BÜYÜKTÜ''

Yeni transfer Anthony Musaba ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." ifadelerini kullandı.