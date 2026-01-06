Haberler

Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti

Domenico Tedesco gözünü Galatasaray'a dikti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 2-0 kazanılan Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Final maçı hakkında konuşan Tedesco, ''Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." dedi.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray finali için en iyisini yapacaklarını söyledi.
  • Domenico Tedesco, Anthony Musaba'nın takıma yardımının çok büyük olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Süper Kupa'da finale kaldıkları Samsunspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

''TÜM KUPALARI KAZANMAK İSTİYORUZ''

Gözünü Galatasaray maçına diken Tedesco, ''Bütün kupaları kazanmak istiyoruz. Başkanın, birçok oyuncunun ilk kupası olabilir. Galatasaray finali için en iyisini yapacağız ve sonucu göreceğiz." dedi.

''TAKIMA YARDIMI ÇOK BÜYÜKTÜ''

Yeni transfer Anthony Musaba ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Anthony Musaba ve takımın formu harikaydı. Musaba için kolay değildi, iki gün önce gelip, eski takımına karşı oynadı. Takıma yardımı çok büyüktü. Takım da çok iyiydi. Her söylediğimizi en iyi şekilde uyguladılar." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Bakan Güler'den, Suriye'de anlaşmaya yanaşmayan SDG'ye bir uyarı daha

Anlaşmaya yanaşmayan terör örgütüne Türkiye'den net mesaj
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarırbmnv7rs97:

Galatasaray onun gözünü oyar bağde koyar Kadıköy’e yollar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErcan POLAT:

Tedoşçuğum kendini fazla abartıyorsun aynı zamanda o takımsı oyuncu grubunu da hafta sonu anlayacaksın zaten merak etme ..

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hakem de Yasin kol olursa on numara beş yıldız der lacivert sarılı takım

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Parasını ödediği evi alamayınca önce müteahhidin oğlunu, sonra kendini öldürdü

Evini teslim alamayınca önce müteahhidin oğlunu sonra kendini öldürdü
Kocaeli'nde acı son: Tavuklarına yem vermeye gitmişti, cansız bedeni bulundu

Köydeki herkes, korkunç manzaradan gözünü alamadı
Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur

Dünyaca ünlü yıldızlar, Trump yüzünden günlerdir mahsur
Pezeşkiyan'dan sözünü kesen dinleyiciye Türkçe ayar: Birini dedin birini de işit

Komşu ülkenin lideri, sözünü kesen kişiye Türkçe ayar verdi
Ekonomi yönetimi, en düşük emekli aylığı için bu hafta toplanacak

En düşük emekli aylığı için milyonların beklediği adım atılıyor
Olay yaratacak iddia: Osimhen ülkeyi karıştırdı, Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor

Osimhen ülkeyi karıştırdı! Takımdan ayrılmakla tehdit ediyor